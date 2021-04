Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht in Grenzach-Wyhlen - Zeugenaufruf

Landkreis Lörrach

- Grenzach-Wyhlen

Am Samstagmittag, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Mann mit einem roten Toyota-SUV die B34 in Grenzach. Als er gerade zur Zufahrt des Aldi-Marktes abbiegen wollte, kam ihm offenbar ein unbekannter Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, wodurch er zum Ausweichen gezwungen war. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler an der Einmündung. Der Pkw und das Verkehrszeichen wurden erheblich beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07624 98900 beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bzw. Tel. 07623 74040 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.

Stand: 04.04.2021, 09.30 Uhr

