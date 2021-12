Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei begleitet Hildesheimer Lichterfahrt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen Samstag, 18.12.2021, fand ab 16:30 Uhr die zweite Hildesheimer Lichterfahrt statt. Die Polizei sorgte mit umfassenden Verkehrsmaßnahmen für eine sichere Durchführung der Veranstaltung.

Sammelpunkt für die etwa 100 teilnehmenden Fahrzeuge war die Halle 39 in der Schinkelstraße. Von hier starteten sie in drei Kolonnen im Abstand von ca. fünfzehn Minuten zu einem ca. 20 km langen Rundkurs durch Hildesheim. Die Strecke führte zunächst nach Westen durch Himmelsthür und von dort über den Moritzberg Richtung Ochtersum. Von der Südstadt ging es weiter über die Straßen Hohnsen und Am Kreuzfeld, am Klinikum vorbei, in Richtung Oststadt. Von hier fuhren die Teilnehmenden über die Goslarsche Straße, die Zingel und Bahnhofsallee am Bahnhof vorbei. Anschließend durch die Bischof-Janssen-Straße, die Schützenallee, über den Römer- und Cheruskerring auf die Steuerwalder Straße. Von hier ging es über den Lerchenkamp zurück Richtung Schinkelstraße.

Etwa fünfzehntausend Bürgerinnen und Bürger säumten die Strecke und verfolgten begeistert die Tour der aufwändig beleuchteten überwiegend US-amerikanischen Fahrzeuge.

Die Lichterfahrt verlief störungsfrei und war gegen 19:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell