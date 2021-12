Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Bereits am Freitag, 17.12.2021, gegen 15.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf dem Kennedydamm. Eine 45-jährige Hildesheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Einumer Straße und beabsichtigte nach rechts in den Kennedydamm einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 23-jährigen Hildesheimerin, die ihrerseits die Bahnhofsallee befuhr und nach links in den Kennedydamm abbog. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Beide Beteiligte widersprechen sich nun hinsichtlich des konkreten Unfallhergangs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

