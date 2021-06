Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rentner auf Friedhof geschlagen

Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg wurde an Fronleichnam (3. Juni), gegen 15.30 Uhr, Opfer einer Körperverletzung. Beim Grabbesuch auf einem Friedhof an der Friedensstraße wurde der Senior von einem bislang unbekannten Mann durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Nach dem Angriff flüchtete der Angreifer über einen Feldweg in Richtung Neubaugebiet. Er war zirka 180 Zentimeter groß, von kräftiger Gestalt, trug seine Haare kurz und war bekleidet mit Jeans und weißem T-Shirt. Er führte außerdem eine Tragetasche mit sich, hielt eine Flasche in der Hand und wirkte alkoholisiert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

