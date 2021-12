Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung "Schutz und Rechte unserer Kinder" verläuft störungsfrei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Auch am heutigen Samstag, 18.12.2021, fand eine angezeigte Versammlung zum Thema "Schutz und Rechte unserer Kinder" statt, die durch die Polizei begleitet wurde.

Die Teilnehmenden fanden sich gegen 14:00 Uhr in der Hezilostraße ein, wo die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung begann. Anschließend folgte ein Aufzug durch die Hildesheimer Innenstadt, an dem in der Spitze etwa 90 Personen teilnahmen und der gegen 15:00 Uhr wieder in der Hezilostraße endete.

Kurz darauf wurde die Versammlung für beendet erklärt. Zu Störungen ist es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell