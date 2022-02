Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Rauchentwicklung im Keller

Oberkirch (ots)

Zu einer Rauchentwicklung im Keller eines dreistöckigen Gebäudes in der Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen in Oberkirch. Nach dem Eingang der Meldung gegen 08:30 Uhr waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Polizei vor Ort. Ein Patient einer dortigen Gemeinschaftspraxis wurde durch die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Ursache der Rauchentwicklung ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine sachverständige Firma überprüft, ob ein technischer Defekt ursächlich war.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell