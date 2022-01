Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B462 - Aufgefahren und verletzt

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen zu zwei leicht Verletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro geführt. Gegen 8:20 Uhr fuhr eine 71-Jährige Mercedes-Fahrerin auf der B462 aus Gaggenau kommend in Fahrtrichtung Anschlussstelle Rastatt Nord. Auf Höhe eines Campingplatzes erkannte die Seniorin offenbar ein Stauende zu spät und fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden 29-Jährigen Mercedes-Lenker auf. Durch den Aufprall wurde der vordere Mercedes auf einen Lastwagen geschoben. Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Rastatt gebracht. Der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

