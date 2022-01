Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Die Ermittlungen zu dem Einbruch am vergangenen Freitag dauern weiter an. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der 62-Jährige mittels eines mitgeführten Werkzeugs Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße verschafft hat. Der Eigentümer, der sich zu der Zeit im Ausland befunden hatte, bekam eine entsprechende Alarmmeldung auf sein Handy. Dort konnte er den Eindringling aufgrund einer Videoübertragung während der Tatausführung beobachten. Ein Bekannter aus Baden-Baden verständigte daraufhin die Polizei. Der mutmaßliche Einbrecher konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizisten der Polizei Baden-Baden in der Innenstadt festgenommen werden. Hierbei war er mit einem E-Scooter unterwegs, den er nach bisherigem Erkenntnisstand zuvor in Baden-Baden entwendet hatte. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksackes konnte diverses Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Noch am Wochenende wurde der 62-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Der vielfach vorbestrafte und unter doppelter einschlägiger Bewährung stehende Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rastatt dauern weiter an.

Ursprüngliche Meldung vom 28.01.2022, 14:51 Uhr

Baden-Baden - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Baden-Baden Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße am Freitag gegen 13:15 Uhr gelang der Polizei in Baden-Baden mutmaßlich ein schneller Fahndungserfolg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein 62-Jähriger nach dem Aufbrechen eines Fensters an der Rückseite des Gebäudes in das Haus eingestiegen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr im Bereich der Fieserbrücke gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

