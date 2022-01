Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Toilettenanlagen beschädigt

Gernsbach (ots)

Zwei öffentlichen Toilettenanlagen wurden vermutlich am Wochenende derart beschädigt, dass diese durch den Bauhof geschlossen werden mussten. Am Sonntagmorgen wurde den Beamten des Polizeireviers Gaggenau mitgeteilt, dass in einer Toilettenanlage in der Bleichstraße Seifenspender und Handtrockner von der Wand gerissen wurden. Zudem sei ein Wasserhahn derart beschädigt worden, dass der Wasserfluss nicht mehr gestoppt werden konnte. Wenig später wurde durch den Bauhof festgestellt, dass auch eine Anlage am Färbertorplatz beschädigt wurde. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

