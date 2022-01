Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Strohbach - In den Gegenverkehr geraten

Gengenbach, Strohbach (ots)

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend auf der B33 im Baustellenbereich auf Höhe des "Strohbacher Kreuzes" zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin kurz nach 18 Uhr in Richtung Offenburg unterwegs und dürfte sich an falschen Fahrbahnmarkierungen orientiert haben. Sie kam in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wobei sie mit einem herannahenden Wohnmobil kollidierte. Durch den Zusammenstoß war die Bundesstraße für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Beide beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

/ya

