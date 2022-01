Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Achern, A5 (ots)

Zu einem alleinbeteiligten Unfall eines Sattelzuges kam es am heutigen Montag auf der A5 Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern kam ersten Erkenntnissen zu Folge der Sattelzug gegen 12 Uhr aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte im Anschluss auf die Seite. Derzeit sind die Einsatzmaßnahmen der Rettungs- und Polizeikräfte im Gange. Ein Rettungshubschrauber landete mittlerweile abseits der Autobahn, der Fahrer des Lkw befindet sich in medizinischer Versorgung in einem Rettungswagen. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit gesperrt.

