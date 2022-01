Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Zu einer Unfallflucht mit einem Schaden von ungefähr 3.000 Euro kam es am Freitagabend in der Waldhornstraße. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 23 Uhr war ein Opel in einem dortigen Hof abgestellt. Ein bislang Unbekannter beschädigte das Fahrzeug mutmaßlich beim Rangieren an der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher sei anschließend weggefahren, ohne sich beim Eigentümer des Opels zu erkennen zu geben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

