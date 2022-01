Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Auto beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Durmersheim, Würmersheim (ots)

Eine Unfallflucht hat am Samstag zu einem Sachschaden von etwa 7.000 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer in der Badener Straße zwischen 16:15 Uhr und 19:15 Uhr einen am Straßenrad geparkten Fiat und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell