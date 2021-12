Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch am Sportgelände

Reutlingen (ots)

Dettenhausen (TÜ): Weiterer Einbruch am Sportgelände

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.12.2021/16.20 Uhr)

Am Mittwochmorgen ist ein weiterer Einbruch auf dem Sportgelände in der Pfrondorfer Straße in Dettenhausen festgestellt worden. Wie bereits berichtet, war in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 14.30 Uhr, in eine Getränkehütte am Sportplatz eingebrochen worden. Am Mittwoch entdeckte eine Zeugin, dass die Geschäftsstelle ebenfalls von vermutlich demselben Einbrecher im gleichen Zeitraum heimgesucht wurde. Der Unbekannte hatte mehrere Türen aufgehebelt und das Mobiliar in den Lagerräumen sowie einem Büro durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter hierbei einen älteren Laptop. An den Türen dürfte sich der Schaden auf zirka 1.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Dettenhausen hat die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen aufgenommen und überprüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

