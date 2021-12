Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Illegaler Anbau und Handel mit Rauschgift - Mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Eine Verkehrskontrolle hat am Dienstagabend unter anderem zur Beschlagnahme mehrerer Kilogramm Rauschgift geführt. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 53-Jährigen nun unter anderem wegen des unerlaubten Handels und Anbaus von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Verdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 19 Uhr fuhr der Mann mit seinem Wagen am Dienstag auf der B 28 in Richtung Tübingen. Einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, fiel die unsichere Fahrweise des 53-Jährigen auf, worauf er die Kollegen alarmierte. Kurz vor der Ausfahrt Betzingen sollte der Verdächtige einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei flüchtete er mit seinem Pkw weiter in Richtung Tübingen, konnte nach kurzer Verfolgung aber an der Anschlussstelle Industriegebiet West gestoppt werden. Im Wagen des offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehenden Mannes fanden die Beamten zunächst mehrere hundert Gramm Marihuana. Außerdem hatte er mehrere tausend Euro Bargeld bei sich. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Ermittler im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen in einer Reutlinger Kreisgemeinde. Dabei fanden und beschlagnahmten sie weitere rund fünf Kilo Marihuana, zwei Aufzuchtanlagen mit insgesamt über 20 Cannabispflanzen, mehrere zehntausend Euro Bargeld und kleinere Mengen weiterer Drogen. Zudem wurden Wertgegenstände wie Schmuck und Münzen in Höhe von ebenfalls mehreren zehntausend Euro zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt.

Der 53 Jahre alte Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell