Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchentwicklung im Keller; Verkehrsunfälle; Gefährlich um Kurve gedriftet; Brand von Holzstapel; Einbruch; Kupfer gestohlen

Reutlingen (ots)

Rauchentwicklung im Keller

Eine Rauchentwicklung im Unterschoss des Amtsgerichts hat am Montagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Gartenstraße geführt. Kurz nach 14.30 Uhr war offenbar infolge eines technischen Defekts Rauch an der Heizungsanlange ausgetreten. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte, lüftete das Gebäude, das anschließend wieder freigegeben werden konnte. Eine 29-Jährige wurde vorsorglich mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Metzingen (RT): Rind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist an einem Pkw beim Zusammenstoß mit einem Rind am Montagabend entstanden. Eine 39-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit einem VW Tiguan auf der K 6714 von Eningen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende kreuzten drei Rinder mit einem Kalb die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung stieß der Wagen mit einem der Tiere zusammen. Die Rinder und das Kalb liefen im Anschluss davon und mussten vom Besitzer sowie Polizeibeamten eingefangen werden. Das angefahrene Tier zog sich Verletzungen zu, deren Ausmaß nicht bekannt sind. (ms)

Engstingen (RT): Pkw-Lenker bei Unfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit einem VW Polo auf der B 313 beim Ortsteil Haid unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt musste er seinen Angaben nach einem kreuzenden Reh ausweichen. Hierbei kam der junge Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überquerte das angrenzende Bankett und geriet auf einem Feldweg ins Schleudern. Anschließend kippte das Fahrzeug zur Seite und rutschte weiter bis es letztendlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro entstanden. Er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ms)

Esslingen (ES): Gefährlich um Kurve gedriftet

Zwei Fahrzeuglenker mussten am Montagabend nach einer gefährlichen Fahrt ihre Führerscheine abgeben. Kurz nach 21 Uhr wurden der Polizei ein Mercedes und ein BMW gemeldet, die in der Zollbergstraße, teilweise unter Mitbenutzung der Gegenfahrbahn in der Haarnadelkurve bergaufwärts das Heck ihrer Fahrzeuge zum Ausbrechen brachten. Dabei filmten sich die Männer. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 22-jährigen BMW-Lenker. Sein Führerschein und das Handy mit den Videoaufzeichnungen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ein 20-Jähriger, der beim Eintreffen der Beamten mit seinem Mercedes davongefahren war, konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch er musste seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen zu den begangenen Verkehrsdelikten dauern an. (rn)

Filderstadt (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend an der Kreuzung K 1224/B 312. Ein 24-Jähriger war gegen 21.20 Uhr mit seinem Fiat 500 von der B 27 herkommend an die Kreuzung herangefahren und hatte bei Rot angehalten. Als die Ampel für die daneben befindliche Fahrspur auf Grün schaltete, fuhr der Fiat-Lenker nach derzeitigem Kenntnisstand über die für ihn noch Rot zeigende Ampel in den Kreuzungsbereich in Richtung Harthausen ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart Fortwo eines bei Grün aus Richtung Bonlanden kommenden 51-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Filderstadt (ES): Holzstapel in Brand gesetzt

Ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro ist beim Brand eines Holzstapels am Montagabend in der Gutenhalde bei Bonlanden entstanden. Gegen 21.30 Uhr ging die erste Meldung über das Feuer in Gewann Im Sandbühl in Verlängerung der Sandbühlstraße ein. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus und konnte eine Stunde später Feuer aus melden. Durch den Brand wurden etwa sechs Festmeter Holz zerstört. Ersten Ermittlungen nach war Brandstiftung die Ursache für das Feuer. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuhausen (ES): Zwei heftige Verkehrsunfälle (Zeugenaufruf)

Zwei heftige Verkehrsunfälle haben sich am Montagnachmittag bei Neuhausen ereignet. Ein 53-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit einem 3er BMW auf der L 1202 von Nellingen herkommend unterwegs. An der Einmündung mit der L 1204 musste er auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Neuhausen vor der auf Rot werdenden Ampel anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender, 20 Jahre alter Mercedes-Lenker zu spät und kollidierte trotz einem Ausweichmanöver mit dem BMW. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Eine gute Stunde später ereignete sich gegen 17 Uhr auf der wenig entfernten Kapellenkreuzung der zweite Unfall. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem Fiat Doblo die Esslinger Straße von der Ortsmitte herkommend. An der Einmündung der Denkendorfer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan einer 51 Jahre alten Frau, die von der L 1204 aus nach links in Richtung Neuhausen abgebogen war. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da beide Beteiligten angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, werden unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Filderstadt zu melden. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Erheblich betrunken war eine 36-Jährige, die am Montagabend in der Tübinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend davongefahren ist. Kurz vor 18 Uhr war die Frau mit einem Skoda auf der Karlstraße in Richtung des Kreisverkehrs in der Tübinger Straße unterwegs. Dabei geriet sie mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Opel eines 48-Jährigen zusammen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr sie anschließend in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der Opel, an dem ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstanden war, wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert hatte, konnte sie wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste die 36-Jährige auch ihren Führerschein abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rn)

Mössingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus am Ortsrand von Mössingen ist in der Zeit von Sonntag, elf Uhr, bis Montag, 17.20 Uhr, eingebrochen worden. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher ins Innere des Einfamilienhauses. Beim Durchstöbern des Mobiliars erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld in bislang unbekanntem Wert. Der Schaden an dem Fenster beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Mössingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Geislingen (ZAK): Kupferdiebstahl in Erlaheim (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag mehrere Kupferbleche und Fallrohre in Erlaheim gestohlen. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr entwendeten die Diebe zwei Fallrohre an einer Garage und einem Pavillon beim Sportheim. Zudem ließen sie etwa ein Dutzend Verkleidungsbleche des Pavillons mitgehen. Rund ein weiteres Dutzend Bleche hatten die Täter bereits zum Abtransport bereitgelegt. Offensichtlich wurden sie dabei gestört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433-2640 beim Polizeirevier Balingen zu melden. Ob ein Zusammenhang mit den Kupferdiebstählen in Schömberg besteht, wird derzeit geprüft. Hier wurden, wie bislang bekannt, zwischen dem 22.12.21 und 24.12.21 an insgesamt vier Wohnhäusern, Garagen und Carports Regenrohre aus Kupfer im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro gestohlen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell