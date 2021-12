Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgängerin sexuell belästigt; Einbrecher auf frischer Tat überrascht; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Passantin sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Gegen einen unbekannten Fußgänger ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs. Der Mann soll am Sonntagabend, gegen 22.15 Uhr, einer jungen Frau, die im Rainweg lief, zunächst gefolgt sein und sie begrapscht sowie sexuell bedrängt haben. Nachdem sich die Frau zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete der Unbekannte und die Geschädigte erstattete Anzeige. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahren alten, etwa 180 Zentimeter großen und muskulösen Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einem Vollbart gehandelt haben. Er soll gebrochenes deutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise bitte an Telefon 0711/3990-330. (rn)

Nürtingen (ES): Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Ein Einbrecher ist am zweiten Weihnachtsfeiertag auf frischer Tat überrascht worden. Der bislang unbekannte Täter drang am Sonntagvormittag, kurz vor elf Uhr, über zwei aufgehebelte Türen in ein Geschäft in der Nürtinger Neckarsteige ein. Dort wurde er von einem Zeugen beim Durchstöbern der Büroräume erwischt. Der Unbekannte bedrohte daraufhin den Zeugen und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen unerkannt flüchten. Der Einbrecher erbeutete eine Geldtasche mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie ein Tablet. Der angerichtete Sachschaden an den gewaltsam geöffneten Türen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 170 bis 175 cm groß und korpulent. Der Mann ist dunkelhäutig und hat wenige beziehungsweise kurze Haare. Über die Bekleidung liegt keine konkrete Beschreibung vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Leinfelden ereignet hat. Ein 21-Jähriger war am Sonntagmorgen, gegen 7.50 Uhr, mit einem 3er BMW auf der Echterdinger Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite, drehte sich und blieb letztendlich quer auf der Straße stehen. Der Fahrer sowie sein 20 Jahre alter Beifahrer zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Auto war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstanden. Es musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Nach dem Unfall hielt ein dunkler Mini Cooper an. Dessen Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ms)

Kirchheim (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Erheblich betrunken war ein 27-Jähriger, der am Sonntagabend in Nabern mit einem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war gegen 20.25 Uhr mit dem Pkw auf der Neue Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. Dabei kam er zwischen der Garten- und der Seestraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Mercedes gegen einen Blitzer, der durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fundament gerissen wurde. Der Wagen kam im Straßengraben zum Stehen. Der 27-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, sein 25 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste deshalb eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Wernau (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagabend auf der L 1207 ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit einem Opel auf der Landesstraße in Richtung Freitagshof unterwegs. Im Bereich des Ortsausgangs geriet der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort drehte sich der Opel und kam schließlich entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der 22-Jährige als auch seine drei Mitfahrer wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht. Ein 17-Jähriger wurde daraufhin mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Die L 1207 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis zirka 00.20 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Bei Rot über die Ampel gefahren

Leichte Verletzungen hat sich eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am zweiten Weihnachtsfeiertag zugezogen. Ein 68-Jähriger befuhr mit einem Citroen Xsara am Sonntagvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, die B 28 von der Autobahn herkommend. An der Kreuzung mit der Wilhelm-Maybach-/Schuhstraße fuhr er trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 54 Jahre alten Frau, die mit ihrem Wagen vom Industriegebiet herkommend die Kreuzung in die Schuhstraße überqueren wollte. Die verletzte Ford-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

