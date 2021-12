Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand, Einbrüche, Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung, Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamten

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Genkingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

An Heiligabend hat sich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter illegal Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Finkenstraße verschafft. Er nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelangte er ins Gebäude, wo er sämtliche Räumlichkeiten im Erdgeschoss durchsuchte. Dabei erbeutete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter konnte anschließend wieder unerkannt entkommen. Die Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Spuren vor Ort gesichert. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Metzingen (RT): Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu einem Vereinsheim am Konrad-Adenauer-Platz. Offensichtlich wurde dieser bei der Tatausführung gestört. Es wurde nach dem derzeitigen Stand nichts entwendet. Der Täter entkam anschließend wieder unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Grabenstetten (RT): Vorfahrt missachtet

An Heiligabend ist es kurz vor 08.00 Uhr an der Kreuzung Schloß-/Seestraße zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Sachschaden gekommen. Eine 31-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Skoda Octavia auf der Seestraße die Schloßstraße in Fahrtrichtung Uracher Straße zu überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW Up. Der 49-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Mann zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Am Pkw Skoda entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

An Heiligabend ist es gegen 11.10 Uhr an der Einmündung Landenberger-/Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Sachschaden gekommen. Eine 81-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem BMW von der Blumenstraße nach rechts in die Landenbergerstraße abzubiegen. Hierbei prallte sie gegen den entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 51-jährigen Mannes. Anschließend stieß sie noch gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Focus. Die ältere Dame zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 17.000 Euro.

Wernau (ES): Bei Personenkontrolle aggressiv verhalten

Ziemlich aggressiv hat sich ein Mann am frühen Samstagmorgen gegenüber einer Polizeistreife sowie gegenüber einem Zeugen verhalten. Der 18 Jahre alte Zeuge wollte kurz vor 02.30 Uhr bei einem Geldinstitut in der Kirchheimer Straße in Wernau Geld abheben. Auf der Straße wurde er von einem 23 Jahre alten Mann angesprochen und angehalten. Der 23-Jährige packte den Zeugen an der Jacke und äußerte wohl, dass er ein Problem mit "Geimpften" habe. Der Zeuge entfernte sich daraufhin ein Stück von der Örtlichkeit. Der 23-Jährige verhielt sich jedoch weiterhin aggressiv und schlug gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, weshalb die Polizei verständigt wurde. Auch während der Personenkontrolle durch die Polizeistreife verhielt sich der 23-Jährige unverändert hitzig und leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge. Als ihm der Gewahrsam angedroht wurde, holte der stark alkoholisierte Mann zu einem gezielten Schlag gegen einen 33 Jahre alten Polizeibeamten aus. Der Beamte konnte den Schlag abwehren und der 23-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme wurde der Mann, bei welchem ein Atemalkoholwert von knapp 3,5 Promille festgestellt wurde, leicht verletzt.

Kirchheim unter Teck (ES): Mutwillig mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

Mindestens sechs Pkw sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kirchheim unter Teck durch einen unbekannten Täter beschädigt worden. Fünf Fahrzeuge, welche im Spitzwiesenweg und in der Straße In den Stellengärten geparkt waren, wurden durch das Zerkratzen des Lacks und durch Besprühen mit Farbe beschädigt. Bei einem weiteren Pkw wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden.

Beuren (ES): Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Lettenwäldle verschafft. Es wurden zahlreiche Räumlichkeiten durchsucht. Als Beute nahmen die Täter einen 85 Zoll-Fernseher an sich. Es gelang ihnen noch das Gerät aus dem Gebäude zu schaffen. Am geöffneten Stahltor zum Gelände war dann aber Schluss. Dieses war für ein Gerät dieser Größe einfach zu klein. Sie mussten es zurücklassen und entkamen mit leeren Händen. Der entstandene Sachschaden am Vereinsheim und am TV-Gerät wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Altenriet (ES): Kontrolle über Pkw verloren

An Heiligabend ist es gegen 18.40 Uhr auf der Neckartenzlinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Sachschaden gekommen. Ein 47-jähriger Mann war mit seinem Smart in Fahrtrichtung Pliezhausen unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Brühlwiesenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Smart prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw der Marke Audi. Bei der späteren Unfallaufnahme gab der 47-Jährige an, dass er auf Grund von Medikamenteneinnahme und Alkoholkonsum am Steuer eingeschlafen wäre. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle einbehalten. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken in parkenden Pkw geprallt

Der übermäßige Konsum alkoholischer Getränke kann als Ursache für einen Verkehrsunfall bezeichnet werden, der sich an Heiligabend in der Musberger Straße ereignet hat. Gegen 19.40 Uhr verlor der 24-jährige Fahrer eines Mini die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam auf die Gegenspur und stieß dort gegen einen geparkten Ford Fiesta. Der Aufprall war so heftig, dass dieser wiederum auf einen weiteren geparkten Pkw, einen VW Transporter, geschoben wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf knappe 10.000 Euro geschätzt. Der Mini und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige war mit deutlich über einem Promille unterwegs. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten.

Kusterdingen (TÜ): Betrunken mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stark alkoholisiert ist eine Pkw-Lenkerin am Freitagabend mit drei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen. Die 44-Jährige befuhr die Hauptstraße von Kusterdingen kommend in Richtung Wankheim. Im Bereich der dortigen Bushaltestelle kollidierte die Audi-Lenkerin zunächst mit einem geparkten BMW X1, welcher durch den Aufprall auf einen parkenden Opel Vivaro aufgeschoben wurde. Der Opel Vivaro wiederum wurde auf einen ebenfalls parkenden Opel Corsa geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die unverletzte Unfallverursacherin gegenüber der Streifenbesatzung an, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von über zwei Promille, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde ihr Führerschein einbehalten. Bis auf den Opel Corsa waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten teilweise abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 60.000 Euro.

Neustetten (TÜ): Leicht verletztes Kind bei Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Leicht verletzt worden ist ein sieben Jahre altes Mädchen am Freitagvormittag bei einem Küchenbrand in Neustetten-Remmingsheim. Gegen 11.30 Uhr bereitete eine 18-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses Speisen auf dem Herd zu. Plötzlich kam es im Bereich des Herds und der Dunstabzugshaube zu einer starken Brand- und Rauchentwicklung. Ein 23 Jahre alter Mitbewohner versuchte noch vergeblich, das Feuer zu löschen. Die drei dort wohnhaften Familien konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieben, bis auf das Mädchen, welches mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ambulant in einer Klinik behandelt wurde, unverletzt. An dem Wohngebäude, welches aufgrund der Brandentwicklung und der Löscharbeiten bis auf Weiteres unbewohnbar ist, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die drei Familien wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, in der Stäblehalle Remmingsheim versorgt. Den betroffenen Bewohnern wurde vorrübergehend eine Notunterkunft in einer Kreisgemeinde zur Verfügung gestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauernd noch an.

Hechingen (ZAK): Im alkoholisierten Zustand Verkehrsunfall verursacht

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein Autofahrer am Freitagvormittag leicht mit einem parkenden Pkw kollidiert. Der 38 Jahre alte Lenker eines Mazda befuhr die Alte Rottenburger Straße in Richtung Neue Rottenburger Straße. An einem am Fahrbahnrand geparkten Smart fuhr er so knapp vorbei, dass sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. So entstand an den beiden Pkw jeweils ein Schaden von etwa 300 Euro. Der 38-Jährige entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später von Zeugen auf dem Parkplatz eines Baumarktes festgestellt werden, von wo aus er dann zu Fuß auf das Areal eines Baustoffhändlers flüchtete. Dort konnte der Mann letztlich von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Der Unfallverursacher musste daraufhin eine Blutprobe über sich ergehen lassen, seinen Führerschein behielten die Polizeibeamten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell