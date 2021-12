Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägereien, Brände, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Streitigkeiten

Am frühen Freitagmorgen ist es in der Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. In der Mauerstraße traf der 41-jährige Geschädigte kurz vor vier Uhr auf zwei unbekannte Männer. Der deutlich alkoholisierte Geschädigte geriet mit den, nach seinen Angaben ebenfalls alkoholisierten Tätern, zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge sollen die Unbekannten den 41-Jährigen mit einer Eisenstange geschlagen und verletzt haben. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, verlief erfolglos.

Reutlingen (RT): Gartenhütte abgebrannt (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Ursache, weshalb am frühen Freitagmorgen eine Gartenhütte in Betzingen in der Verlängerung der Breitenbachstraße nahezu gänzlich abgebrannt ist. Das Feuer wurde um 01.45 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer von der B 28 auf Höhe der Breitenbachbrücke aus entdeckt. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand, angrenzendes Buschwerk wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden, Spuren wurden von der Kriminalpolizei gesichert. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Tel. 07121/924-3333 nach Zeugen und Geschädigten.

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr gekommen. Ein 56-jähriger Radfahrer befuhr die August-Lämmle-Straße in Richtung Kaiserstraße, wo es zum Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw kam, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wollte mit seinem Pkw Ford in ein Grundstück abbiegen und übersah den Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro.

Esslingen (ES): Abfall geriet in Brand

In den Nachtstunden zum Heiligabend ist es in Esslingen auf dem Betriebshof einer Firma zu einem Brand gekommen, dessen Ursache noch unklar ist. Gegen 23.20 Uhr wurde eine Polizeistreife des Polizeireviers Esslingen auf einen Brand einer Bauschuttmulde in der Sulzgrieser Straße aufmerksam gemacht. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Dämmmaterial und sonstige Abfälle in Brand geraten waren. Der Brand konnte durch einen Anwohner rasch mit einem Feuerlöscher gelöscht und so ein Übergreifen auf weiteres Dämmmaterial verhindert werden. Da kurz zuvor verdächtige Geräusche auf dem Gelände wahrgenommen werden konnten, wurde das Gelände von hinzugezogenen Kräften der Polizei durchsucht. Es konnte jedoch keine verdächtige Person festgestellt werden. Ob Sachschaden durch den Brand entstanden ist, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dußlingen (TÜ): Schlägerei vor Gaststätte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist es am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr vor einer Gaststätte in Dußlingen gekommen. Die allesamt alkoholisierten Beteiligten im Alter zwischen 17 und 22 Jahren gerieten in der Bundachstraße aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit, in dessen Verlauf zwei der Personen mit Faustschlägen attackiert wurden. Nachdem ein unbeteiligter Zeuge den Streit zu schlichten versuchte und die mittlerweile verständigten Polizeikräfte eintrafen, flüchtete einer der Beschuldigten von der Örtlichkeit. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger konnte von der Polizei angetroffen werden. Gegen ihn und seinen noch unbekannten Begleiter ermittelt das Polizeirevier Tübingen nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

