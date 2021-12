Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kellerbrand, Einbrüche, vermisster Senior aufgefunden

Reutlingen (ots)

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ein in Brand geratener Akku hat am Samstagabend in Reutlingen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 19.00 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße dichten Rauch aus einem Kellerabteil. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei an die Örtlichkeit alarmiert. Bei deren Eintreffen befanden sich die Bewohner bereits vor dem Haus, aus dem entsprechenden Kellerabteil drangen weiterhin dunkle Rauchschwaden nach außen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Anschluss vollständig gelöscht und das Kellerabteil belüftet werden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Akku in Brand geraten. Der 48-jährige Eigentümer des Kellerabteils bemerkte den Brandausbruch und versuchte selbstständig diesen zu löschen. Hierbei wurden er und sein 22-jähriger Sohn leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Hausbewohner mussten aufgrund der Rauchentwicklung vor Ort medizinisch versorgt werden, konnten aber wie auch die restlichen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes war die Heinestraße für den Verkehr gesperrt. Durch einen hinzugezogenen Elektriker wurden die Wohnungen wieder mit Strom versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Reutlingen (RT): Einbruch in Hobbyraum

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 19.12.2021 bis zum 25.12.2021 in einen Hobbyraum Reutlinger Sankt-Peter-Straße eingebrochen. Durch den Eigentümer des Hobbyraums wurde der Einbruch am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags bemerkt und im Anschluss die Polizei verständigt. Die Täter entwendetes mehrere Elektrogeräte sowie weitere Gebrauchsgegenstände im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Reutlingen.

Münsingen (RT): Vermisster Mann aufgefunden

Glücklicherweise wohlauf und unverletzt konnte ein vermisster 73-Jähriger am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages in St. Johann Gächingen aufgefunden werden. Der Senior war nachts gegen 01.00 Uhr von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er unbeobachtet und lediglich mit einem Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet das Haus in Münsingen verlassen hatte. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst, auch unter Einbindung von Personensuchhunden, waren ohne Erfolg geblieben. Schließlich fiel der 73-Jährige gegen 07.00 Uhr einer Anwohnerin in Gächingen auf, woraufhin diese die Polizei rief. Nachdem der Mann die Wegstrecke von über 10 km nachts offensichtlich zu Fuß zurückgelegt hatte, brachte ihn die Polizei mit dem Streifenfahrzeug zu seiner Familie zurück. Eine medizinische Behandlung des Seniors war nicht notwendig.

Ostfildern (ES): Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagmittag in Ostfildern. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 36-jähriger Autofahrer gegen 11.30 Uhr in der Talstraße auf einen am Straßenrand geparkten Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der abgestellte Pkw auf einen vor ihm ebenfalls geparkten Pkw geschoben und auch beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Ostfildern mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6000 Euro geschätzt.

Nürtingen (ES): Einbruch in Büroräumlichkeiten

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Freitagnacht auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu Büroräumlichkeiten in der Uhlandstraße. Im Inneren wurde eine Tür aufgehebelt und daraus ein Laptop im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Weitere Büros wurden durch die unbekannte Täterschaft durchwühlt. Hier konnte allerdings kein Diebesgut aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Betrunken gestürzt

Leicht verletzt wurde ein 71-Jähriger am Bahnhof Kirchheim u.T. am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr. Der offensichtlich alkoholisierte 71-Jährige wollte vom Bahnhof zu seinem geparkten Pkw laufen und stürzte hierbei zweimal. Passanten mussten im Anschluss verhindern, dass der Mann mit seinem Pkw wegfährt. Bei einer polizeilichen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieser einen Alkoholwert von über 1 Promille aufwies. Durch den verständigten Rettungsdienst musste der 71-Jährige mit leichten Verletzungen im Kopfbereich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Um eine spätere Weiterfahrt mit dem Auto zu verhindern, wurde sein Pkw-Schlüssel vorübergehend sichergestellt.

Rosenfeld (ZAK): Alkoholisiert am Steuer

Am Samstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, meldete ein Passant der Polizei einen mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Feldweg in der Verlängerung des Hartweges stehenden Pkw. Auf dem Fahrersitz des Seat Ibiza saß ein augenscheinlich alkoholisierter 25-jähriger Mann. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der Mann in Anwesenheit des Passanten eine kurze Wegstrecke. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung an der Örtlichkeit stand der 25-Jährige dann neben seinem Auto. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde zudem direkt beschlagnahmt.

