Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Rollerfahrer ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht worden. Eine 31-Jährige wollte gegen 13 Uhr mit ihrem Ford von einem Tankstellengelände nach links in die Heinrich-Otto-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, 43 Jahre alten Rollerfahrer. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. (rn)

Gomaringen (TÜ): Mit geparktem Pkw zusammengestoßen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 25-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Gomaringen erlitten. Die Frau war mit ihrem Citroen gegen 8.30 Uhr auf der Tübinger Straße in Richtung Bronnweiler unterwegs, als aus noch unbekannter Ursache auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen davor geparkten Mercedes geschoben. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen und der VW waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): In Laden eingebrochen

In ein Geschäft in der Schmidstraße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Ladentür Zutritt zum Inneren des Geschäfts und entwendete daraus die Registrierkasse mit Bargeld. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell