POL-RT: Blackout nach Unfall, Weitere Verkehrsunfälle, Einbruch, Weiterer Reifensatz entwendet

Lenkerin eines E-Scooter bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines E-Scooter am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 63-Jähriger wollte gegen 13.30 Uhr mit einem VW Golf von einem Parkplatz kommend auf die Konrad-Adenauer-Straße einfahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahrende 68-Jährige. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war kein nennenswerter Schaden entstanden. (ms)

Pliezhausen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Gebäude am Schillerplatz sind Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16.40 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise eingebrochen. Im Inneren brachen die Täter Türen auf, beschädigten das Inventar und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Getränke. Erkenntnisse über mögliches weiteres Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Metzingen (RT): Weiterer Reifensatz entwendet (Zeugenaufruf)

Wie sich nun herausstellte, ist im Laufe der vergangenen Wochen ein weiterer Satz Sommerräder im Wert von etwa 1.000 Euro aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Sannentalstraße gestohlen worden. Wie bereits berichtet, war erst gestern der Diebstahl eines Komplettsatzes Sommerräder auf Leichtmetallfelgen aus derselben Tiefgarage zur Anzeige gebracht worden. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07123/924-0, zu melden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Fußgängerin auf Überweg zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße ereignet hat und später bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte eine 63-jährige Fußgängerin den Überweg, als es zur Berührung mit einem in Richtung Ortsmitte fahrenden Sportwagen kam. Die 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Pkw, bei dem es sich um einen silberfarbenen Sportwagen mit ES-Zulassung gehandelt haben soll, fuhr anschließend in Richtung Ortsmitte davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)

Filderstadt (ES): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ein 38-Jähriger musste am frühen Mittwochmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er mit seinem Wagen einen Verkehrsunfall in Bonlanden verursacht hat. Der Mann befuhr mit seinem Seat gegen 2.30 Uhr die Bonländer Hauptstraße und wollte an der Kreuzung mit der Plattenhardter Straße nach links in Richtung Plattenhardt abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem unverletzt gebliebenen Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser lieferte einen Wert von über einem Promille. Dem 38-Jährigen wurde anschließend Blut abgenommen und sein Führerschein einbehalten. Der Seat musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel kam auch der Bauhof zur Straßenreinigung vor Ort. (rn)

Bissingen (ES): Stromverteilerkasten bei Verkehrsunfall beschädigt

Ein Verkehrsunfall in der Stahlbrunnstraße ist die Ursache für einen Stromausfall am Dienstagnachmittag in Bissingen gewesen. Kurz vor 16 Uhr wollte ein 46-Jähriger mit seinem Lkw rückwärts in die Zuliefereinfahrt eines Einkaufsmarkts einparken. Dabei beschädigte er mit dem Zugfahrzeug den Stromverteilerkasten auf dem rechten Gehweg. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers kamen vor Ort. (rn)

Filderstadt (ES): Unfall im Kreisverkehr

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen Plattenhardt und Bonlanden am Dienstagabend leicht verletzt worden. Ein 33-Jähriger war gegen 19.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse von der Osttangente von einem Freizeitbad herkommend in den Kreisel eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Ford Fiesta eines 23 Jahre alten Mannes, der bereits von der Schulstraße kommend eingefahren war. Der 23-Jährige und seine 20 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigten zunächst keine ärztliche Versorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Keine gültige Fahrerlaubnis hatte ein Unfallverursacher am Dienstagnachmittag in Tübingen. Der 49-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit einem Opel Vivaro auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er auf den VW Multivan eines 19-Jährigen auf, der am Hechinger Eck vor einer roten Ampel anhalten musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Wagen des 49-Jährigen musste abgeschleppt werden. Neben einem Bußgeld wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls erwartet ihn noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (ms)

Meßstetten (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Leicht verletzt worden ist ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch in Tieringen. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 2.40 Uhr mit einem Ford Fiesta die Straße Im Oberdorf in Richtung Feriendorf. Ausgangs einer Haarnadelkurve geriet er mit dem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken auf der rechten Fahrbahnseite. Ein 28 Jahre alter Mitfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 23 Jahre alten Fahrers. Ein entsprechender Test lieferte einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen worden war, musste er seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug beträgt etwa 16.000 Euro. (rn)

