POL-OG: Mittelbaden, Hochgebiete des Nordschwarzwaldes - Besucher halten sich größtenteils an die Regeln

Mittelbaden (ots)

Nachdem sich die Verkehrssituation in den Höhengebieten des Schwarzwaldes an den vergangenen Wochenenden durch die getroffenen Einsatzmaßnahmen gebessert hat, waren auch dieses Wochenende mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter der zuständigen Behörden im Einsatz. Unter der Leitung der Verkehrspolizei war es das Ziel, die Verkehrsbehinderungen und die damit verbundenen Einschränkungen für Besucher zu reduzieren und die Straßen für den öffentlichen Personennahverkehr und Rettungskräfte freizuhalten.

Durch das rücksichtsvolle Verhalten eines Großteils der Besucher, die sich mehr und mehr auf die Verhältnisse vor Ort einstellen, mussten auch dieses Wochenende keine Straßen gesperrt werden. Aufgrund des mäßigen Wetters am Samstag waren entlang der B500 keine übermäßigen Besucherströme zu erkennen. Durch die Polizei mussten daher an diesem Tag keine Fahrzeuglenker beanstandet werden.

Am Sonntag zeigte sich das Wetter von einer besseren Seite, sodass sich auch der Zulauf der Touristen erhöhte. Daher waren am Sonntag die Parkkapazitäten um die Mittagszeit nahezu erschöpft. Insgesamt musste die Polizei 40 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnen. Darüber hinaus waren auch die Behörden aus Gernsbach und Bühlertal im Einsatz, die annähernd 20 Parkverstößen nachgingen. Insgesamt wurde am Wochenende im Bereich Unterstmatt ein Unfall polizeilich aufgenommen. Es kam am Sonntagnachmittag durch verunfallte Wintersportler zu mehreren medizinischen Rettungseinsätzen, wobei in zwei Fällen im Bereich Sand jeweils ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Auch für die künftigen Wochenenden bittet die Polizei die Besucher darum, die ausgewiesenen Halteverbote zu Beachten und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Erfahrungsgemäß entspannt sich die Parksituation ab etwa 15 Uhr, weshalb ein Besuch in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag empfohlen wird.

