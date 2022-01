Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Randaliert und Polizeibeamte verletzt

Lahr, Kippenheimweiler (ots)

Ein 36-jähriger Randalierer löste am Freitagvormittag einen Einsatz mit mehreren Streifen des Polizeireviers Lahr aus. Möglicherweise aufgrund des Genusses von Alkohol soll der Mittdreißiger in seiner Wohnung im Steinobstweg randaliert und herumgeschrien haben. Als der Mann die Beamten erblickte, sei er mit Tritten und Schlägen auf diese losgegangen. Auch als der Randalierer fixiert werden konnte, setzte er sich weiterhin mit allen Kräften zur Wehr. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte derart verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Der 36-Jährige wurde aufgrund von Verletzungen, die er sich bereits vor dem Eintreffen der Polizeikräfte zugezogen hatte, mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell