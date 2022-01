Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße am Freitag gegen 13:15 Uhr gelang der Polizei in Baden-Baden mutmaßlich ein schneller Fahndungserfolg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein 62-Jähriger nach dem Aufbrechen eines Fensters an der Rückseite des Gebäudes in das Haus eingestiegen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr im Bereich der Fieserbrücke gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. /ag

