Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Walzfeld - Hinweise zu Exhibitionist erbeten

Ottersweier, Walzfeld (ots)

Während ihrer Joggingrunde am Donnerstagmittag machte eine 45-Jährige eine unliebsame Begegnung. Die Joggerin war gegen 12:15 Uhr zwischen Walzfeld und Ottersweier in der Verlängerung des "Schanzengrabens" unterwegs. Im Bereich eines Waldstücks auf Höhe des "Laufbachs" habe sie zunächst einen Pkw wahrgenommen. Als sie sich auf Höhe des Autos befand, soll ein Mann an seinem erigierten Geschlechtsteil manipuliert und dabei die Mittvierzigerin angeschaut haben. Die Joggerin sei daraufhin erschrocken weitergelaufen. Bei dem abgestellten Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der mutmaßliche Täter wird von der Joggerin wie folgt beschrieben: männlich, zirka 30-35 Jahre alt, etwa 170-180 Zentimeter groß, dunkelblaue Daunenjacke mit braunen Querstreifen hinten und vorne. Aufgrund einer über den Kopf gezogenen Kapuze sei das Gesicht nicht erkennbar gewesen. Das Polizeirevier Bühl hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Wagen oder der männlichen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

