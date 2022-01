Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrerin verletzt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Radfahrenden soll es am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf dem Gehweg in der Rauentaler Straße zwischen dem Ludwigring und der Alten Bahnhofstraße gekommen sein. Hierbei kam nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein 11-jähriges Mädchen zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Beim bislang unbekannten Unfallbeteiligten soll es sich um einen circa 60 Jahre alten, kräftigen Mann handeln. Mutmaßlich kam es nach dem Unfall zu einem Wortwechsel, bei welchem der Mann das Mädchen auf Russisch beleidigt habe. Im Anschluss sei er, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, davongefahren. Die Polizei in Rastatt bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 07222 761-0. /ag

