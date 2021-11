Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall auf A 49: Fünf Männer schwer verletzt und 70.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

A 49/ AS Kassel-Auestadion:

Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der A 49 an der Anschlussstelle Kassel-Auestation zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem der 28-jährige Fahrer eines Mercedes und die vier Insassen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Auch der 48-jährige Fahrer eines BMW wurde leicht verletzt, weshalb ein Rettungswagen ihn vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Der entstandene Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Wie die aufnehmende Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, hatte sich der Unfall gegen 21:45 Uhr ereignet. Der 48-Jährige aus Kassel war mit seinem BMW in Richtung Marburg unterwegs und wechselte an der Anschlussstelle KS-Auestadion auf den Verzögerungsstreifen, um von der Autobahn abzufahren. Während des Spurwechsels kam von hinten auf dem Verzögerungsstreifen der Mercedes, der in die rechte Seite des BMW krachte. Nach der Kollision der beiden Autos stieß der Mercedes gegen den Aufpralldämpfer und die Leitplanke der Ausfahrt. Mehrere Rettungswagen brachten den 28-jährigen Fahrer und die vier Männer im Alter von 21, 24, 28 und 31 Jahren, alle aus Kassel, mit Prellungen und Knochenbrüchen in verschiedene Krankenhäuser. An dem Mercedes entstand erheblicher Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Auf 15.000 Euro beziffern die Beamten den Schaden an dem BMW. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Mit weiteren rund 25.000 Euro schlagen die Schäden am Aufpralldämpfer und der Leitplanke zu Buche, die am Abend durch die Autobahnmeisterei repariert wurden. Rund zwei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden konnte.

