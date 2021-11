Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher machen sich an Geldautomaten in Vellmarer Einkaufszentrum zu schaffen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag über das Dach in ein Einkaufszentrum in Vellmar eingebrochen. Dort machten sich die Unbekannten mit ihrem Werkzeug brachial an einem Geldautomaten zu schaffen und versuchten erfolglos, diesen aufzubrechen. Ohne etwas erbeutet zu haben, ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Herkules-Einkaufsmarktes möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Der Einbruch hatte sich gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet. Nachdem die Polizei vom Sicherheitsdienst wegen des Einbruchalarms alarmiert worden war, eilten sofort mehrere Streifen zu dem Einkaufszentrum in der Straße Lange Wender. Die Beamten trafen dort aber auf keine Täter mehr. Auch die Fahndung nach den bereits geflüchteten Einbrechern brachte letztlich keinen Erfolg. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) herausstellte, waren die Einbrecher im Bereich des Baumarktes mit Leitern auf das Dach gestiegen. Dort hatten sie eine Glaskuppel eingeschlagen und waren anschließend mit weiteren Leitern in den Markt hinabgestiegen. Auf welchem Weg sie nach dem gescheiterten Aufbruchsversuch des Geldautomaten flüchteten, ist derzeit noch unklar. Bei dem Einbruch hatten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

