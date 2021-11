Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach gescheitertem Aufbruch von Weihnachtsmarktbude: 20-Jähriger kehrt zum Tatort zurück und wird festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Festnahme eines 20-jährigen Mannes, der versucht hat, eine bereits aufgebaute Bude des Kasseler Weihnachtsmarktes auf dem Königsplatz aufzubrechen, gelang eine Streife der Wachpolizei in der vergangenen Nacht. Gegen 23:30 Uhr hatte zunächst der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über den Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass er soeben einen unbekannten Mann ertappt hatte, der sich mit einem Hebelwerkzeug an der Verkaufsbude zu schaffen machte. Als der Einbrecher den ungebetenen Zeugen sah, ließ er sofort von seinem Vorhaben ab und gab Fersengeld. Bei der anschließenden Fahndung der Polizei fehlte von dem beschriebenen Täter zunächst jede Spur. Damit aber noch nicht genug, denn etwa eine Stunde später kehrte der Einbrecher zum Tatort zurück. Diesmal entdeckte die zufällig am Königsplatz vorbeikommende Streife der Wachpolizei den Mann mit der Brechstange in der Hand zwischen den Verkaufsbuden. Bei Erblicken der Polizisten rannte er abermals in Richtung Entenanger davon. Allerdings hatte seine Flucht ein schnelles Ende, denn nach kurzer Verfolgung klickten für den 20-Jährigen die Handschellen. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Die Tat räumte der Mann aus Kaufungen gegenüber den Polizisten ein. Er muss sich nun wegen des Einbruchsversuchs und Sachbeschädigung verantworten.

