Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefontrickbetrug

Schmalkalden (ots)

Telefontrickbetrüger versuchten Montagnachmittag einen 81-Jährigen aus Schmalkalden von einem Abo-Abschluss zu überzeugen. Ein Jahr lang solle der Senior monatlich 80 Euro zahlen, um weiterhin Mitglied einer Lottogemeinschaft zu bleiben. Aufgrund der geschickten Gesprächsführung überzeugte der unbekannte Anrufer den Rentner, welcher anschließend den Beitrag für drei Monate zahlte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Telefontrickbetrügern. Es gibt eine Vielzahl von Fallkonstellationen, die von den Kriminellen meist sehr überzeugend dargestellt werden, um somit vorwiegend Senioren um ihre Ersparnisse zu bringen. Ob der Enkeltrickbetrug, der falsche Polizeibeamte oder angebliche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, die eine Kaution verlangen. All diese Szenarien zielen darauf ab, die Gutglaubigkeit der Angerufenen auszunutzen und somit schnellstmöglich illegal an Geld zu kommen. Deshalb: Beantworten Sie niemals Fragen über Ihre persönlichen Eigentumsverhältnisse und lassen Sie sich nicht auf Geldforderungen oder auf eine Übergabe persönlicher Wertsachen ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, lassen Sie sich eine Telefonnummer für einen möglichen Rückruf geben und halten Sie anschließend Rücksprache mit vertrauten Personen. Zudem ergeht nochmals der Hinweis, dass Institutionen wie Staatsanwaltschaft, Polizei, Gericht oder auch Banken niemals telefonisch Geldforderungen stellen. Sollte Ihnen ein Schaden entstanden sein, melden Sie dies umgehend der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell