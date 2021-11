Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Trickdieb gibt sich an Haustür als Zivilpolizist aus: Kripo sucht Zeugen in der Südstadt

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Offenbar in Diebstahlsabsicht hat sich ein Unbekannter am gestrigen Mittwochvormittag gegenüber einem hochbetagten Seniorenpaar in der Menzelstraße als Zivilpolizist ausgegeben und ist so in deren Wohnung gelangt. Der Unbekannte hatte etwa gegen 10 Uhr an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt, sich den Rentnern als Polizist vorgestellt und ihnen flüchtig einen vermeintlichen Dienstausweis gezeigt. Anschließend erklärte der angebliche Kriminalbeamte, man habe gerade in dem Haus Einbrecher festgenommen. Ein scheinbar festgenommener Mann saß tatsächlich sogar auf dem Boden im Treppenhaus. Nun müsse man überprüfen, ob die Wertsachen der Bewohner noch alle da seien. Die verunsicherten Senioren ließen den Unbekannten herein und zeigten ihm ihr Bargeld. Anschließend verließ der falsche Polizist die Wohnung wieder. Die Rentner schöpften später Verdacht und verständigten die echte Polizei. Nach Einschätzung der die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) hatte der unbekannte Täter möglicherweise die Haustür für einen Komplizen, vermutlich den angeblichen Festgenommenen, offen stehen lassen. Da die Senioren aber außer dem vorgezeigten Bargeld keine weiteren Wertsachen in ihrer Wohnung aufbewahrten, machten die Täter dort offenbar keine Beute.

Zu dem falschen Polizeibeamten liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, mitteleuropäisches Äußeres, normale Statur, dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder seinen mutmaßlichen Komplizen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell