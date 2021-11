Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte bei Unfallflucht am Altmarkt: Hinweise auf grünen Pkw erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es auf der Altmarktkreuzung in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer eines grünen Pkw offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren, weshalb ein entgegenkommender Linksabbieger stark bremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies bemerkte der hinter dem VW fahrende 42-jährige Autofahrer aus Kassel zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Die Insassinnen in dem VW, zwei Frauen aus Kassel im Alter von 47 und 65 Jahren, erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer geben können

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Innenstadtreviers berichtet, hatte sich der Unfall gegen 16:20 Uhr ereignet. Der 71-jährige VW-Fahrer aus Kassel war von der Fuldabrücke gekommen und wollte am Altmarkt nach links in die Brüderstraße abbiegen. Er fuhr an der grünen Ampel in die Kreuzung ein, als ihm der grüne Pkw aus Richtung Stern entgegenkam, der offenbar bei Rot gefahren war. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Leipziger Straße, ohne sich um den verursachten Auffahrunfall und den entstandenen Schaden von insgesamt knapp 6.000 Euro zu kümmern. Das Auto des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen grünen Pkw geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

