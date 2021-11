Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien an Autos

Eslohe (ots)

Im Höhenweg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch insgesamt fünf Autos mit Farbe beschmiert. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell