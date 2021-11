Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schmallenberg (ots)

Am Montag gegen 15:50 Uhr befuhren zwei LKW die K 32 zwischen Niederberndorf und Oberndorf in entgegengesetzte Richtungen. Im Begegnungsverkehr kollidierten die Außenspiegel der LKW. Da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft von einem der LKW-Fahrer wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei dem 55-jährigen Schmallenberger einen Wert von etwa 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

