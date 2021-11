Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto rollt über Fuß

Sundern (ots)

Am Montag gegen 16 Uhr befuhr ein 83-jähriger Mann die Endorfer Straße von Sundern in Richtung Stockum. Bei der Fahrt kollidierte der Sunderner mit einem Warnkegel. Als er anhielt um den Kegel wieder aufzustellen, rollte sein Auto aus ungeklärter Ursache über seinen Fuß. Zeugen bemerkten den Unfall und halfen dem Mann. Der 83-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell