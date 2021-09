Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl an Arbeitsmaschine in Berglangenbach

Baumholder (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, den 23.09.2021 17:30 Uhr bis Freitag, den 24.09.2021 07:30 Uhr an einer Arbeitsmaschine in einem Waldgebiet in der Nähe der Bergstraße in Berglangenbach mehrere LED-Scheinwerfer gestohlen. Bei der Arbeitsmaschine handelte es sich um einen Harvester, einem sogenannten Holzvollernter.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783/9910 mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell