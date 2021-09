Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Steinkreuz mit Jesusfigur umgeworfen und dabei zerstört

Konz (ots)

Vermutlich im Laufe der vergangenen Woche bis Sonntagnachmittag wurde das Steinkreuz mit gekreuzigter Jesusfigur, welches sich an der K 133 zwischen Konz und Wiltingen an der Einmündung zum dortigen Bogenschießstand befindet, von einem oder mehreren unbekannten Tätern umgeworfen. Hierdurch wurde das Kreuz zerstört. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Telefon: 06501-92680.

