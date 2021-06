Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210604-4: Kradfahrer nach Auffahrunfall schwerverletzt

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (3. Juni) hat sich der Fahrer eines Leichtkraftrads (61) bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann sei gegen 21 Uhr auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Hürth unterwegs gewesen. Vor der Kreuzung der Straße 'Rodderweg' und Wilhelm-Kamm-Straße habe er den Linksabbiegestreifen befahren. Ein Autofahrer (24) sei zur gleichen Zeit mit seinem silbernen VW zunächst auf der Geradeausfahrspur unterwegs gewesen und habe dann auf die Fahrspur zum Linksabbiegen gewechselt. Der Rollerfahrer sei kurze Zeit später auf das Heck des Golfs aufgefahren und gestürzt. Dabei verletzte sich der 61-Jährige so schwer, dass die Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten.

Polizisten sperrten während der Unfallaufnahme die Römerstraße zwischen Clemens-August-Straße und der Straße 'Rodderweg'. Zudem stellten sie das beschädigte Krad, sowie den Helm des Schwerverletzten sicher und fertigten eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell