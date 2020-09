Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung, PKW zerkratzt

Simmern / WW (ots)

Am 25.09.2020 wurden im Zeitraum von 15:15 - 17:15 Uhr in Simmern (Westerwald), Wambachstraße 2a, zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte PKW durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. An den beiden hintereinander abgestellten PKW wurde jeweils die Beifahrerseite beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise zu Personen oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

