Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Norken (ots)

Am 23.09.2020 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in 57629 Norken (Im Oberfeld 6-8). Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurden zwei Grundstücksumfriedungen aus Beton beschädigt. Hinweise aus der Bevölkerung bzgl. des Verursachers werden über die genannte Polizeidienststelle erbeten.

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



