Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Baumaschinen in Rosbach v. d. Höhe gestohlen+++ Fahrraddiebstahl in Bad Vilbel+++Roller aufgefunden+++ Mehrere Einbrüche in der Wetterau+++Trickdiebstahl+++Unfälle

Friedberg (ots)

Rosbach v. d. Höhe: Baumaschinen gestohlen

Unbekannte stahlen aus einem Einfamilienhaus in der Philipp-Marolph-Straße in Ober-Rosbach Baumaschinen in Wert von etwa 2.500 Euro. Sie hebelten zwischen 14.00 Uhr am Montag (17. Februar) und 10.00 Uhr Dienstag (18. Februar) ein Erdgeschossfenster des Gebäudes auf. Aus dem Haus fehlen nun unterschiedliche Sägen, Werkzeug und ein Staubsauger. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg unter 06031/601-0.

Bad Vilbel: Fahrraddiebstahl - Besitzer war nur zehn Minuten weg

Ein Fahrradbesitzer stellte sein Mouintainbike nur zehn Minuten in der Otto-Fricke-Straße ab, als der Dieb zuschlug. Der Unbekannte stahl Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr das verschlossene Rad. Der Eigentümer war nur kurz weg, bemerkte den Diebstahl als er wiederkam und informierte die Polizei. Das Rad des Herstellers Raymon hatte einen Wert von etwa 1.500 Euro. Wer hat den Fahrraddieb gesehen und kann Angaben zur Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Vilbel unter 06101/54600.

Butzbach: Gestohlener Roller wieder aufgefunden

Offenbar stahl zwischen 19.00 Uhr am Samstag (16. Februar) und 11.00 Uhr am Dienstag (18. Februar) ein Unbekannter einen Roller vom Hinterhof in der Hirschgasse. Der Eigentümer fand sein Fahrzeug Dientagvormittag in 75 m Entfernung des eigentlichen Abstellortes. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und des Unbefugten Benutzen eines Kraftfahrzeuges eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Butzbach unter 06033/7043-0.

Friedberg: Hebelspuren an Terrassen- und Eingangstür

Hebelspuren an Terrassen- und Eingangstür stellten die Polizisten nach einem Einbruch in der Lutheranlage fest. Unbekannte brachen zwischen 18.25 Uhr am Samstag (08. Februar) und 09.00 Uhr am Dienstag (11. Februar) in das Einfamilienhaus ein. Dort entwendete der Täter Modeschmuck. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg unter 06031/601-0.

Reichelsheim: Bewohner ertappt Einbrecher

Am Dienstagvormittag brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Haingraben" ein. Ein Zeuge meldete den Einbruch gegen 10.30 Uhr und verfolgte den Verdächtigen, welchen er nach kurzer Zeit aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Unbekannte in das Haus ein und stahl aus der Küche Bargeld. Dort traf er dann auf einen Bewohner, flüchtete anschließend durch die Hauseingangstür und lief in Richtung Friedensstraße davon. Nach Angaben eines Zeugen hatte der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und hat eine korpulente Gestalt sowie kurze schwarze Haare. Er trug eine Jeans und eine graue Jacke. Wer hat den flüchtenden beobachtet. Wo ist er hingelaufen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0.

Bad Vilbel: Trickdiebstahl erfolgreich

700 Euro ergaunerte Freitagmittag (14. Februar) ein unbekannter Dieb im Berkersheimer Weg. Der Unbekannte sprach einen 77-jährigen Mann an und fragte nach Kleingeld. Als der Senior in seinem Portemonnaie nach Wechselgeld schaute, lenkte der Verdächtige ihn ab. Dabei entwendete der Mann dem Opfer das Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete. Nach Angaben des Zeugen sprach der Verdächtige gebrochen deutsch. Der Täter war etwa 35 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und kurze Haare. Wer hat etwas Verdächtiges im Berkersheimer Weg beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0.

Niddatal: Einbruch in Niddatal

Geschirr und Münzen war die Beute eines Unbekannten nach einem Einbruch in ein Einfamlienhaus in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Ein Unbekannter brach zwischen 21.00 Uhr am Montag (17. Februar) und 21.00 Uhr am Dienstag (18. Februar) offenbar über ein Kellerfenster in das Gebäude ein. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räume und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031/601-0.

Butzbach: Seat beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (17.Februar) einen Seat in der Schorbachstraße (Höhe 7). Der braune Seat Leon parkte zwischen 06.00 und 15.30 Uhr auf dem Seitenstreifen. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der Fahrertür und dem Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Ortenberg: Auffahrunfall

Am Dienstag (18.Februar) gegen 14.59 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Eine 36-jährige Frau befuhr mit ihrem Audi die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Selters. In Höhe der Hausnummer 27 bog sie in die Kneippstraße ab. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 24-jährige Frau offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Ein Insasse aus dem Audi verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042-96480.

Bad Nauheim: Abgelenkt vom Navi?

17.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Folge eines Unfalls von Dienstagabend (18.Februar) auf der Bundesstraße B3. Ein 32-jähriger Mann befuhr gegen 19.00 Uhr die B3 von Butzbach nach Friedberg. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Nauheim/Schwalheim kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Ampelanlage und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Offenbar wurde der 32-Jährige von dem Navigationsgerät abgelenkt. Er verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Sabine Richter

Pressesprecherin

