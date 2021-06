Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210604-2: Kupferkabel entwendet

Hürth (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte über fünf Tonnen Kupferkabel im Wert von rund 30.000 Euro.

Einem Mitarbeiter eines Entsorgungs- und Recyclingbetriebes in der Römerstraße in Knapsack fiel am Mittwochmorgen (2. Juni) um 5.30 Uhr der Diebstahl auf. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 17.30 Uhr des Vortages und 5.30 Uhr ein Zufahrtstor aufgebrochen und waren auf das Gelände gelangt, auf dem sich mehrere gesicherte Containern befanden. Diese brachen die Täter auf und entwendeten neben normalen Kabeln auch solche der Klasse 1 mit einem Kupferanteil zwischen 70 und 80 Prozent.

Zum Abtransport des Kabels mit einem geschätzten Gewicht von über fünf Tonnen haben die Täter sicherlich einen LKW oder ähnliches benutzt. Daher fragen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 in Brühl: Wer hat im genannten Tatzeitraum Unbekannte auf dem Gelände gesehen und kann Angaben zu ihnen und der Tathandlung machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell