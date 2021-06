Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210603-1: Dreiste Diebe entwenden Pflanzschalen von Gräbern

Kerpen (ots)

Die Kriminalpolizei Rhein-Erft sucht nach Zeugen

Unbekannte haben zwischen Sonntag (30. Mai) 17 Uhr und Dienstag (1. Juni) 15 Uhr mehrere Grabschalen aus Bronze von einem Friedhof an der Dürener Straße gestohlen. Einige der entwendeten Metallgegenstände waren sogar mit Schrauben an der Grabstätte befestigt.

Die Bepflanzung ließen die Unbekannten am Tatort zurück. Insgesamt sind nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Grabstätten betroffen.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die an oder um dem Friedhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell