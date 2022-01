Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Zu einer Unfallflucht mit einem erheblichen Schaden kam es am Donnerstagmorgen im Bereich der Einmündung Landstraße/Bergstraße. Mutmaßlich befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW, zu einer bis dato nicht bekannten Uhrzeit die Landstraße von Baden-Baden kommend, um in der Folge nach links in die Bergstraße einzufahren. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug auf Höhe einer dortigen Tankstelle nach links von der Straße abkam. Hierbei wurden offenbar ein Verkehrszeichen und zwei abgestellte Kleintransporter beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

