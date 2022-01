Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Langfinger gestellt

Offenburg (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am frühen Freitagmorgen in ein Lebensmittelgeschäft in der Franz-Volk-Straße eingebrochen zu sein und dort Geld und Waren entwendet zu haben. Der Tatverdächtige wurde einige Stunden nach dem Vorfall durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fiel hinzugestoßenen Ermittlern des Polizeireviers Offenburg auf, dass der Mittzwanziger auffällig große Mengen an Lebensmitteln und Bargeld mit sich führte. Weitere Recherchen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Einbrecher handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell