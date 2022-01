Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 05:15 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein unfallbeschädigter Pkw auf der Richard-Haniel-Straße in Baden-Baden gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer eines älteren BMW, Typ 318, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Baum kollidierte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der BMW-Fahrer wurde vor Ort nicht angetroffen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der bislang unbekannte Fahrer beim Unfall verletzt haben könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle initiiert. Diese sind mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern aktuell noch an. /FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell