Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ins Gesicht getreten

Baden-Baden (ots)

Mehrere Streifen des Polizeireviers Baden-Baden waren am Sonntagabend aufgrund von Streitigkeiten in der Westlichen Industriestraße im Einsatz. Gegen 20 Uhr konnten die Beamten vor Ort mehrere offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehende Personen antreffen. Im Verlauf des Einsatzes musste ein aggressiver 28-Jähriger durch mehrere Ordnungshüter auf dem Boden fixiert werden. Eine 31-Jährige habe daraufhin dem auf dem Boden liegenden Mann unvermittelt ins Gesicht getreten. Aufgrund dessen wurde sie vorläufig festgenommen. Während der Mann nach Ende der polizeilichen Maßnahmen nach Hause durfte, musste die Frau die Nacht in der Zelle verbringen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell