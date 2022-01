Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schwaibach - Einfamilienhaus nach Brand nicht bewohnbar

Gengenbach, Schwaibach (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Sonntagnachmittag aufgrund eines Brandes in der "Brombeermatt". Kurz nach 15 Uhr wurde zunächst ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Wie sich später herausstellte, ist der Brand jedoch offensichtlich im Erdgeschoss ausgebrochen. Von dort hat sich das Feuer wohl über Kabelschächte ausgebreitet, wobei der Dachstuhl nicht in Brand geraten sei. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Möglicherweise ist allerdings ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch. Die Bewohner des Hauses, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs scheinbar geschlafen haben, konnten durch Familienangehörige aus dem Gebäude gerettet werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Es wird allerdings von einem Schaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen. Die Feuerwehr war mit rund 60 Wehrleuten aus Gengenbach, Ohlsbach, Berghaupten und Offenburg im Einsatz.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell