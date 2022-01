Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - In Gartenhütte eingestiegen

Kehl, Bodersweier (ots)

Noch unbekannte Langfinger verschafften sich unter erheblichem Aufwand Zutritt zu zwei Gartenhütten in der Korker Straße. Die ungebetenen Besucher beschädigten bei ihrem Einbruch in dem Zeitraum zwischen Samstag (08. Januar) und Sonntag (30. Januar) die Eingangstüren der Hütten, um offenbar einen Blick in das Innere werfen zu können. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/lg

